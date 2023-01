Mancini: “Qualche nome per il futuro? Oristanio, in Olanda è migliorato tanto”

Roberto Mancini, ct dell'Italia, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport è tornato sullo stage svolto a dicembre e dedicato ai giovani calciatori: "Qualche nome dallo stage di dicembre? Cittadini, che ora ha bisogno di giocare in A, Faticanti, Fazzini e Oristanio del Volendam: a giugno era indietro, in sei mesi giocando titolare in Olanda è migliorato tanto. Ma mi hanno fatto una buona impressione tutti, anche quelli della Serie B".