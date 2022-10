Mancini: “Oggi la Roma è stata più forte dell’Inter, lo dice il campo”

In campo chi ha giocato a calcio si sente le emozioni, la consapevolezza, che ci deve essere sempre e a volte non c’è. Oggi ci sentivamo questo. Oggi la Roma è stata più forte dell’Inter. La partita non l’avevamo preparata come i primi 10/15 minuti, abbiamo questo limite da troppo tempo. Mister Foti ci richiamava, dopo il gol l'abbiamo fatto. Dobbiamo migliorare e aggredire, così l'Inter era in difficoltà. Senza Dybala? Abbiamo lavorato in settimana non totalmente insieme, solo venerdì insieme, il mister lo aveva mascherato anche a noi. Abbiamo degli attaccanti fortissimi, tutti. Palle inattive? Come tutte le cose, in settimana si lavora, due cose fondamentali sono chi calcia e chi salta, avendo Smalling, Ibanez, me, Cristante, Zaniolo, Abraham, quando salti è difficile. Anche l'Inter ha dei colossi, chi difende deve farlo alla morte per non concedere gol, perché fa rosicare perdere così".