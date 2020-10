Mancini: “Paura per il Covid? I giocatori non la danno a vedere. Penso si possa…”

“Qualcuno che ha più paura ci sarà, ma i giocatori non lo danno a vedere. Fortunatamente noi siamo sotto una bolla, veniamo testati ogni tre giorni. Come è successo proprio qualche giorno fa, qualche problema il Covid ce lo crea: con la giusta attenzione però penso si possa andare avanti ugualmente”. Con queste parole il ct dell’Italia, Roberto Mancini, è intervenuto in occasione della convention di Annalisa Chirico The Young Pope. “Gli stadi vuoti si vivono male, lo sport è fatto per essere giocato davanti alle persone che si divertono oppure cambia completamente lo spettacolo. Per questo abbiamo speranza che la situazione possa migliorare per tutto lo sport”.

(Italpress)