Mancini: “Puntiamo sui giovani. Playoff? Avremo grandi chance di passare se…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dei Globe Soccer Awards, il CT Roberto Mancini ha parlato così del 2021

"Sono stati ricordati momenti belli che speriamo possano tornare in breve tempo. E' passato un po' in fretta. Ricordo più bello? La parata di Gigio dell'ultimo rigore, la gioia degli italiani e il ricordo più bello. Playoff? La cosa più importante sarà avere tutti i ragazzi a disposizione, se abbiamo tutti disponibili e in buone condizioni, avremo grandi possibilità di passare. Giovani? Li seguiamo tantissimo, saranno i giocatori del futuro ma anche del presente. Possono migliorare in brevissimo tempo, bisogna anche capire le prospettive, in Italia ce ne sono tanti di giovani bravi".