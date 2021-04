Mancini: “Conte 11 di fila e io 17? Speravo arrivasse a 16. Tanto per l’Inter è scudetto”

L'allenatore azzurro augurava al collega anche di arrivare fino 16 vittorie ma non di battere il suo record

Roberto Mancini, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua Nazionale all'Europeo e ha sottolineato che non si accontenterà di un secondo posto. Ha detto che vorrebbe vincere per dare a tutti una gioia dopo quanto l'Italia ha passato nell'ultimo anno a causa del coronavirus. Ma ha parlato anche dell'Inter di Conte. Che dopo 11 vittorie di fila inseguiva il suo record sulla panchina nerazzurra di 17 vinte di fila. E il ct ha confessato: «Speravo che non mi raggiungesse, tanto ormai lo scudetto l’ha vinto... Mi bastava che arrivasse a 16, così mi tenevo il record, perché 17 vittorie sono tante. È un bel record».

«Meglio la mia Inter o quella di Conte? La mia era molto forte - ha aggiunto il Mancio - giocava a memoria. Ma anche questa è forte». Il tecnico si è espresso anche su Pirlo: «Ha fatto benissimo a partire dalla Juventus. Se ti chiama una squadra come la Juve, non puoi dire di no. Ha fatto fatica, come era naturale, per mancanza di esperienza. Non aveva alle spalle neppure un’esperienza nelle giovanili. Ma era giusto raccogliere la sfida, Andrea il calcio lo conosce».