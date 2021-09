Mancini: “Sensi ha avuto un problema, ma ora sta bene. Potrebbe giocare domani”

Il ct della Nazionale, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lituania, ha parlato anche del centrocampista dell'Inter

Roberto Mancini, ct della Nazionale, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lituania: "Sensi sta bene, ha avuto un problema all'inizio della settimana e quindi lo avevamo tenuto un po' in disparte e a riposo, non potevamo prenderci dei rischi. Adesso si è ripreso bene, qunidi domani potrebbe essere della partita. Barella? Ha giocato due partite, è stato ammonito ed è diffidato: Pessina è una possibilità, è il suo sostituto naturale, ha fatto benissimo quando è entrato all'Europeo".