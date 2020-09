Mancini: “Sarò costretto a cambiare. Tipo Sensi è difficile che…”

“La formazione anti-Olanda? Donnarumma, Immobile, Chiellini e Jorginho giocano“, sono le anticipazioni del ct dell’Italia, Roberto Mancini nella conferenza stampa che precede la sfida di Nations League degli azzurri ad Amsterdam. E sulla situazione fisica dei singoli aggiunge. “È ancora peggio di quando giocammo la Nations League. Ci sono giocatori che hanno fatto due allenamenti e poi sono venuti in ritiro, la situazione è anomala rispetto al passato. Sarò costretto a cambiare, anche nel rispetto degli stessi giocatori. Non vogliamo che abbiano degli infortuni tipo Sensi, è difficile possa fare due partite in tre giorni“, conclude Mancini.