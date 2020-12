Mancini: “Juve più forte, Inter quasi a quel livello. Sensi? Mi piace tantissimo e spero…”

Per Mancini conferenza di fine anno. L’allenatore nerazzurro ha parlato, tra le altre cose, della lotta scudetto e pure di Sensi. «Sensi? A me piace tantissimo per le qualità che ha, ha dato tanto in questo senso. Spero che stia bene», ha detto del centrocampista dell’Inter. E ha anche aggiunto: «Il campionato è più bello perché ci sono tante squadre in pochi punti e rispetto al passato è sicuramente più avvincente e gradevole per chi lo vede. La Juventus rimane la squadra più forte, ma l’Inter è quasi arrivata al suo livello, il Milan si è meritato di stare in testa. Poi ci sono il Napoli che prima delle ultime due sconfitte aveva fatto bene e la Roma che aveva mostrato un bel calcio. Tante possono lottare per il vertice. Tra le medio piccole che mi sono piaciute di più come gioco espresso dico il Sassuolo e il Verona, ma anche lo Spezia fa un bel calcio».

(fonte: goal.com)