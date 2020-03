Mancini: “Viviamo in un momento delicato. Lo sfogo di Zhang? Non mi riguarda”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport a margine del sorteggio della Nation League: “Si vive un momento delicato vista la situazione. C’è da fare attenzione ma spero che la situazione si possa risolvere in breve tempo”.

Nei momenti di difficoltà riusciamo a farci del male da soli. È stata una brutta uscita quella di Zhang… “Non so questo. Non entro in queste situazioni, non mi riguardano. Mi dispiace che queste cose accadono. A volte il nervosismo può far succedere cose del genere ma penso possa rientrare tutto velocemente”.