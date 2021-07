Mancini a Sky: “Sempre creduto nei miei giocatori. Ne manca ancora una”

Le parole del commissario tecnico azzurro dopo la vittoria sulla Spagna ai calci di rigore

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato così dopo la vittoria ai rigori contro la Spagna, che ha portato gli azzurri in finale dell'Europeo: "Credevo nei giocatori che avevamo nonostante tutti ci credessero poco: sapevo potessimo fare buone cose, ci siamo riusciti finora. Siamo riusciti di avere dato bellissime serate agli italiani, ne manca ancora una: dobbiamo recuperare perché stasera è stata durissima. Loro sono maestri del possesso, noi abbiamo avuto difficoltà a fare quello che facevamo: ma abbiamo avuto tante occasioni. Siamo in finale, adesso abbiamo quattro giorni per recuperare. Sapevo ci sarebbe stato da soffrire: loro sono giovani ma bravi. Abbiamo speso molto col Belgio, ci hanno messo in difficoltà: dopo l'1-0 pensavo di fare il secondo".