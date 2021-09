Mancini: “Più facile la tesi per la laurea ad honerem che la finale di Euro2020”

Laurea ad honorem in Scienze dello Sport per il ct che ha ringraziato sui social l'Università di Urbino

Roberto Mancini ha ricevuto nelle scorse ore la laurea ad honorem in Scienze dello Sport dall'Università di Urbino. Durante la cerimonia ha tenuto una lectio magistralis sulla leadership. Nell'ultimo post pubblicato sui social, il ct dell'Italia ha ringraziato ancora per l'onore ricevuto e ha scritto: "È stato più facile preparare la finale di EURO 2020 o la tesi? Forse la seconda. Grazie di cuore all'università di Urbino Carlo Bo per l'accoglienza di ieri e per l'occasione di provare un'emozione molto particolare".