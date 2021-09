EDICOLA CDS – Asse Mancio-Sarri per aiutare Immobile a sbloccarsi. DeLa accende Napoli-Juve

"Asse Mancio-Sarri". Recita così il titolo della prima pagina del CorSport di martedì 7 settembre 2021

"Asse Mancio-Sarri". Recita così il titolo della prima pagina del CorSport di martedì 7 settembre 2021. "L'alleanza tra i due ex nemici può aiutare Immobile a sbloccarsi. La Lazio come l'Italia: una sintonia di gioco per agevolare Ciro, che ha smarrito la via del gol in azzurro. Jorginho polemico: 'C'è chi non crede in noi'". In taglio basso, invece, si parla di Napoli-Juventus: "DeLa accende Napoli-Juve. Il presidente: 'A volte c'è chi ti scippa lo scudetto'.