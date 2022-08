Mandorlini: “Bremer? Andata così, ma sono contento: Skriniar molto più forte”

Skriniar sarebbe una perdita importantissima, non vedo alternative di quel livello: lui vuole restare, bisogna trovare un punto d'incontro. L'anno scorso non è riuscita per qualcosa a vincere ma siamo molto molto forti. La Roma? Per lo scudetto ci sono ancora Inter, Milan e Juve, però c'è un mago lì che ha dimostrato di essere un allenatore di grandissimo livello: è una squadra competitiva. Dybala lo volevamo anche noi, quello è l'ambiente giusto".