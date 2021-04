Mandorlini: “Inter, Conte ha tutto per essere l’erede del Trap. E’ determinante”

Andrea Mandorlini, fra i protagonisti dell'Inter del Trap dello scudetto dei record della stagione 1988-89, ha analizzato così la stagione della squadra di Conte

"L’Inter? Contano le vittorie, è concreta. Anche nella stagione dell’Inter dei record partimmo così, con diversi 1-0. Mi sembra riduttivo parlare di calcio poco propositivo. Antonio Conte è stato il più determinante in questa stagione, più di Lukaku. È lui il capo della spedizione. Con Conte ci siamo scontrati da allenatore, ho grande stima di lui. Antonio ha fatto un lavoro enorme. Conte erede del Trap? Non sarebbe male, ha tutte le carte in regola per essere il suo erede".