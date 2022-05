Mandorlini: “Inter, conta vincere la Coppa Italia. Scudetto? Dipende dal Milan”

L'ex difensore nerazzurro ha parlato dei ragazzi di Inzaghi, tra la finale di questa sera e le residue speranze in campionato

"Questa sera conta soltanto vincere, come lo fai è relativo. In campionato ormai l'Inter deve fare la corsa su se stessa, sperando che il Milan non le vinca entrambe. La vedo difficile, ho visto un Milan veramente convinto, consapevole, sicuro. Conta vincere la finale di questa sera, poi per il campionato si vedrà. Nel calcio mai dire mai, l'Atalanta è ancora in corsa per l'Europa e non sarà una partita semplice così come quella dell'Inter contro il Cagliari, che si gioca una gran fetta di salvezza. Il Milan, con 2 risultati su 3, lo vedo una squadra troppo convinta della forza del proprio gruppo e dell'obiettivo che sta per raggiungere. Sicuramente è un finale di campionato bellissimo, equilibrato: intanto mettiamo in bacheca questa coppa, speriamo di vincere, abbiamo una finale e dobbiamo fare di tutto per portarla a casa. Poi il campionato non dipende solo dall'Inter".