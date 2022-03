Mandorlini: “Inter, c’è stanchezza. Ma sarà fondamentale il recupero di…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Ci sono state prestazioni importanti ma non sono arrivati i risultati, ora devono arrivare"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Andrea Mandorlini, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così in vista del derby di questa sera di Coppa Italia: "Adesso si entra nel vivo della stagione, questa partita deve essere il la per il finale di stagione e per portarti a vincere il titolo. Il Milan è stato più lineare, l'Inter non è partita forte, poi ha avuto un momento incredibile e adesso fa fatica: ci sono state prestazioni importanti ma non sono arrivati i risultati, ora devono arrivare.