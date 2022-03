Mandorlini: “Inter? Speso tanto ad Anfield, col Torino sarà dura. Gara aperta”

Le considerazioni del doppio ex della gara in programma domenica sera all'Olimpico Grande Torino

Daniele Vitiello

Andrea Mandorlini, doppio ex di Torino-Inter in programma domenica, ha parlato del momento delle due squadre in proiezione verso la sfida di campionato. Queste le considerazioni ai microfoni di Torinogranata: “Ieri sera l’Inter ha vinto con il Liverpool all’Anfield, ma è uscite dalla Champions. Al di là di quello che sarà con il Toro è stata una partita dispendiosa per cui energie nervose sono state spese. Detto questo, entrambe in campionato vengono da un periodo non brillante, a prescindere nell’ultimo turno della vittoria dell’Inter sulla Salernitana e del pareggio del Torino con il Bologna.

I nerazzurri però non vincevano dalla gara con il Venezia verso fine gennaio, mentre i granata sono in credito di risultati. Le prestazioni ci sono state e come ha detto Juric avrebbero meritato qualche cosa di più. Tra Torino e Inter sarà una partita aperta, come ho detto i nerazzurri hanno speso energie in Champions e i granata hanno un modo di giocare e un’interpretazione del gioco che può mettere in difficoltà chiunque e prima di tutto l’Inter”.

A proposito dei granata, ha aggiunto: “Innanzitutto il Toro ha recuperato, credo, penso e mi auguro per sé e per il calcio italiano, Belotti. Era mancato tanto e quando manca l’attaccante principale è sempre un problema e lo si è visto. Si può giocare bene, ma in Serie A finalizzare il gioco é importante. Un Belotti che sta bene, come si è visto dal suo ritorno, è un valore aggiunto, ma da adesso fino alla fine del campionato il Toro dovrà migliorare sotto l’aspetto offensivo che in questo momento non è sicuramente al top.

Bremer? Una certezza. In Serie A nell’uno contro uno contro attaccanti forti è facile subire. Il Toro ha un modo di giocare importante, aggressivo e i calciatori lo hanno interpretato anche bene e credo che tutti siano contenti perché la squadra gioca ed è viva, però adesso deve tornare a fare punti con continuità. E’ con l’Inter è una bella occasione”.