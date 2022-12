Mandorlini: “Inter, guardare Lukaku crea dispiacere. Juve? Pagina deludente”

Quanto incidono i Mondiali nella valutazione di un calciatore? "Le valutazioni sono sempre fondamentali in una competizione simile. Un calciatore importante può anche sbagliare una partita, ma sostanzialmente incide poco. I grandi interpreti non hanno ancora determinato in un campionato mondiale così importante. Anche se Gvardiol della Croazia ieri è stato fantastico, erano anni che non vedevo un calciatore tanto bravo. Queste competizioni sono importanti, ma le valutazioni delle società partono da lontano".