Mandorlini: “Napoli? Col +15 sull’Inter può arrivare in fondo anche in Champions”

Le parole dell'ex nerazzurro a proposito della capolista allenata da Spalletti e il margine importantissimo in classifica

Che tipo di percorso può fare il Napoli in Champions?

“Credo possa veramente fare un grande percorso europeo, anche perché ha dimostrato già nei gironi di avere grandi valori. Penso che il vantaggio ampio in campionato potrebbe anche permettergli di concentrarsi sulla Champions. Più avanti in ogni caso ci sarebbero incontri con tante grandi squadre, ma l’obiettivo dev’essere proprio arrivare lì. Può arrivare fino in fondo”.