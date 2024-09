Milano, 14 sett.(Adnkronos) - "Non giocare più a San Siro? Penso sia abominevole, uno dei più grossi errori che si possa fare". A parlare all'Adnkronos è Andrea Mandorlini, ex libero dell'Inter di Giovanni Trapattoni, protagonista dello scudetto dei record nella stagione 1988-1989, che non riesce a concepire l'idea che lo stadio di Milano possa essere abbandonato, senza un progetto di ristrutturazione.

"Non ci posso credere, San Siro è la culla del calcio italiano e milanese, è la Scala del calcio: mi auguro che non succeda". Per Mandorlini, il Meazza non è solo un impianto sportivo. È il luogo in cui ha vissuto i momenti più importanti della sua carriera. "Ho ricordi bellissimi legati a quello stadio: il primo è stato l'esordio nel 1984 e poi, naturalmente, lo scudetto dei record". I nomi scorrono veloci, come fotogrammi di un film che non sbiadisce mai: Ferri, Bergomi, Zenga, Berti. "Eravamo amici dentro e fuori dal campo", racconta.