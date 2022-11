Mandorlini: “Scudetto? Napoli squadra da battere per quello che ha fatto”

Le parole del tecnico: "Mondiale senza l’Italia? Fa un certo effetto, triste. Personalmente sulla non ho troppo entusiasmo”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Andrea Mandorlini, allenatore, ha parlato così del Mondiale del Qatar e non solo: “Mondiale senza l’Italia? Fa un certo effetto, triste. Personalmente sulla competizione non essendoci la Nazionale non ho troppo entusiasmo”.