Mandorlini: “Supercoppa gara tirata. Inter dominante, dà la sensazione di…”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Andrea Mandorlini, ex nerazzurro, ha parlato così della Supercoppa di stasera tra Inter e Juventus: "E' uno scontro diretto. Sarà una partita tirata dall'inizio alla fine. Difficile fare previsioni. E' un'Inter molto più libera in fase offensiva, mi sembra anche più "tranquilla" per certi punti di vista. Fisicamente, poi, i nerazzurri sono dominanti! Ti danno la sensazione di poter dominare qualsiasi avversario. Rivale scudetto? Milan, Atalanta e Napoli mi sembrano tre ossi molto duri".