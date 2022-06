Sadio Mané alle visite mediche con il Bayern: trasferimento da 40 mln di euro

L'attaccante senegalese è arrivato questa mattina a Monaco di Baviera per sottoporsi a una visita medica prima della firma

L'attaccante senegalese Sadio Mané è arrivato questa mattina a Monaco di Baviera per sottoporsi a una visita medica prima della sua prevista firma con il Bayern, riferiscono il quotidiano Bild e la rivista specializzata Kicker. L'ormai ex giocatore del Liverpool, 30 anni, è arrivato su un jet privato ed è stato portato in un ospedale della città dove lo stava aspettando un medico del club.