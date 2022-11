Maniche: “Inter-Porto molto equilibrata. Portoghesi hanno ottimi giocatori”

Intervenuto ai microfoni di SerieANews, Maniche, doppio ex di Inter e Porto, ha parlato così in vista dell'ottavo di finale di Champions League che si giocherà tra le due squadre a febbraio: “Penso che sarà una partita intensa, ma equilibrata, molto competitiva, entrambe le squadre hanno ottimi giocatori, ottimi allenatori e ovviamente, dall’inizio, non c’è nessuna favorita per questa partita. Mi auguro soprattutto che sia un’ottima partita di calcio.