Manicone: “Euroderby? Incontrare l’Inter adesso è difficile, un gol te lo fa”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato anche di Inter alla vigilia della sfida di Champions

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato anche di Inter alla vigilia della sfida di Champions:

"Dobbiamo vedere la situazione ora. Se Inzaghi arriva tra le prime quattro, in finale di Champions e in finale di Coppa Italia. Dal punto di vista economico va valutato quanti soldi porti e una finale di Champions vale tanto. Incontrare l'Inter di adesso, a cui è difficile fare gol e uno gol te lo fa, è difficile per tutti".