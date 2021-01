Manicone: “Inter-Milan sempre particolare, sfida da vincere. Sul Milan e Ibrahimovic…”

L’ex calciatore dell’Inter e attuale vice commissario tecnico della Svizzera, Antonio Manicone, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia del derby di Coppa Italia contro il Milan:

“Il derby con il Milan è sempre particolare, sia quando giocavo nelle giovanili che da giocatore, che poi anche da allenatore. Devo dire che la prima partita, quando sono arrivato all’Inter dall’Udinese è stato proprio un derby. Me la sono vissuta anche da tifoso, devo dire la verità, pensando al sogno di tornare nella mia squadra. Un’esperienza bellissima. Il derby Inter-Milan è sempre particolare e bello, conosci anche con gli altri giocatori. Allo stesso tempo è sportivo e piacevole da vivere e soprattutto da vincere. Nessuno pensava che il Milan potesse arrivare così in alto. Ci sono gli esempi come il Leicester, che ha vinto il campionato. Sono situazioni che gratificano i giocatori e credo che ogni rossonero adesso stia dando il 120%. È normale che uno come Ibrahimovic più di tutti abbia fatto pesare l’ago della bilancia dalla parte positiva. È imprescindibile. Sono bravi tutti gli altri a seguirlo, ma soprattutto l’allenatore e la società ad avergli dato un ruolo così importante all’interno dello spogliatoio».