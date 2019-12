Manicone: “Il valore aggiunto dell’Inter sono Marotta, Ausilio e Conte. Sul mercato…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Antonio Manicone ha commentato il momento dell’Inter. Queste le dichiarazioni dell’ex nerazzurro: “Ho sempre parlato benissimo di Lukaku, l’ho incontrato con la Svizzera e ci ha fatto due gol: bisogna affiancargli giocatori complementari e la forza la si sta vedendo, ma il valore aggiunto di questa società sono Marotta, Ausilio e Antonio Conte. Sapevo delle qualità di Lautaro, inserito in un contesto tattico giusto può fare la differenza: stanno andando tutti al 110% e possono continuare a farlo, ma a gennaio un paio di acquisti servono per competere fino alla fine per lo scudetto e per far bene in Europa League. Secondo me l’Inter sta cercando giocatori come Vidal, che poi ha già giocato con Conte e quindi conosce a memoria i suoi movimenti: lui vuole giocatori di temperamento e di grande corsa e che possano fare anche diversi gol. C’è da sottolineare la facilità con cui Conte lancia i giovani e anche in questo senso ci stiamo avvicinando al livello europeo, dove non conta la data di nascita ma le qualità che si hanno“.

(Radio Sportiva)