Manicone: “Inter, uscire così fa male. Conte deve chiarire alcune cose: col suo gioco…”

Antonio Manicone, ex calciatore, ha analizzato l’eliminazione dell’Inter ai microfoni di TMW Radio nella trasmissione ‘Maracanà‘: “C’è delusione, perché uscire così, come è già successo, fa male. Poi lo Shakhtar aveva preso anche parecchi gol dal Borussia nell’ultima trasferta. Dispiace uscire così”.

Questa uscita di scena in Europa può avere delle ripercussioni in campionato?

“Secondo me no. Rimane una grande delusione di essere usciti dall’Europa. Il problema è arrivato alla fine, quando doveva chiudere con una vittoria. Bisogna imparare dagli errori, anche se ormai lo diciamo ogni anno. Col tipo di gioco che vuole Conte, riuscirà ad automatizzare ancora meglio certi schemi, ma deve chiarire alcune situazioni per compattare di più il gruppo e lasciarsi alle spalle questo brutto momento”.