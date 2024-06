"Deve ritrovare la convinzione di essere forte. Spalletti sta lavorando su questo aspetto. Ma la Svizzera è un avversario tosto, forse il peggiore da affrontare in questo momento. In questo momento la Svizzera è più in forma fisicamente e mentalmente. Sta giocando bene con ottime prestazioni. Ha messo in difficoltà la Germania prendendo gol nei minuti di recupero altrimenti finiva in testa nel girone. L'Italia deve avere molto rispetto di questa Svizzera, negli ultimi Europei dove c'ero anche io ha eliminato la Francia e perso ai rigori con la Spagna. La squadra è maturata ulteriormente, ha fatto esperienze ed ha calciatori che giocano in campionati importanti con tanto di vittorie. Alcuni esempi? Sommer, Akanji e Schar. Senza dimenticare Xhaka e Freuler. Embolo è una forza della natura"