Antonio Manicone non è soltanto un ex calciatore dell'Inter. E' stato vice commissario tecnico della Svizzera, mentre ora ricopre la stessa posizione in Iran. Conosce quindi da vicino Ndoye, obiettivo di mercato dei nerazzurri, e Mehdi Taremi, pronto a sbarcare a Milano. Ne ha parlato ai microfoni de il Giornale: