Mannini: “L’Italia mi emoziona. Spalletti il miglior allenatore che ho avuto”

Le parole dell'ex calciatore della Sampdoria Mannini sul nuovo allenatore del Napoli ed ex Inter Luciano Spalletti

Moreno Mannini, ex calciatore della Sampdoria, è intervenuto in diretta su Radio Marte: "L'Italia di Mancini mi emoziona, è la Nazionale più bella e convincente di quelle che ho visto in questi Europei. C'è molto di Mancini in questa squadra, Roberto ha grandi meriti. Mi ha fatto molto piacere vedere i ragazzi in mezzo alla gente, a Villa Borghese. Mi ha ricordato la nostra Sampdoria, quando Boskov ci faceva fare passeggiate in mezzo ai tifosi a Genova. Mancini ha anche la capacità di far sentire tutti i calciatori importanti, tutti al centro del progetto-Italia. Voglio sottolineare anche che è il modo di giocare degli azzurri a rendere "piccole" le avversarie, quindi più che demeriti delle nazionali sconfitte parlerei di elogi per la nostra Italia".