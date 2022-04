Maradona jr: “A Spalletti non si può dire nulla, il Napoli sta lottando per lo Scudetto e…”

Intervenuto ai microfoni di New Sound Level 90FM, Diego Armando Maradona jr ha parlato così di Spalletti e del Napoli

"Napoli è una piazza dove è molto complicato avere equilibrio, in questo Roma e Napoli sono molto simili. Io penso che a Spalletti non si possa dire nulla, Spalletti ha preso una squadra disastrata e l’ha portata a giocarsi lo Scudetto fino a questo punto della stagione, siamo ancora in corsa anche se ci siamo allontanati un po’ dalla vetta. Io posso solo ringraziarlo, ha dato tanto a Napoli e ha intrapreso un progetto di crescita importante. Osimhen è cambiato sotto la cura Spalletti, ad oggi per me è l’attaccante più dominante della Serie A, Lobotka anche è un giocatore completamente ricostruito e abbiamo visto lunedì quando è uscito quanto ha sofferto il Napoli. C’è anche da dire che comunque il Napoli partiva per competere per un posto in Champions. Io comunque credo che Spalletti sia un allenatore molto bravo che è sempre riuscito a valorizzare le rose a disposizione".