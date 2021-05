Maradona, in 7 accusati di omicidio volontario: rischiano da 8 a 25 anni di carcere

I sette dal 31 maggio saranno chiamate a deporre e dovranno difendersi dalle accuse

"Non ho rubato nulla a Diego, tanto meno l'ho usato. E ora mi preoccupo per la mia famiglia, i miei amici e i miei pazienti. Spero che almeno i magistrati mi restituiscano il telefonino". Leopoldo Luque, medico neurochirurgo che aveva operato Maradona per un ematoma al cervello e poi ne seguiva l'iter sanitario, si trova ora in guai seri, riflessi da queste parole dette, con le lacrime agli occhi, ad alcuni media del suo paese. Luque è una delle sette persone da oggi accusate ufficialmente di omicidio volontario nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Maradona.