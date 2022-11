EDICOLA / CdS: Maradonapoli, Spalletti cerca l’allungo. Dybala in Nazionale

"Maradonapoli. Azzurri da record: a caccia dell'undicesima vittoria consecutiva".Il Napoli gioca in casa alle 15 oggi e in uno stadio strapieno, per l'ultima del 2022, aspetta l'Udinese. È il titolo principale del Corriere dello Sport che aggiunge: "Spalletti vuole allungare la serie e mantenere il +8 sul secondo posto". Spazio anche a Dybala: "Paulo guarito e sarà ai Mondiali. Gioca contro il Toro e vola ai Mondiali. Mou lo rilancia e Scaloni lo convoca con Di Maria, Lautaro, Correa e Paredes".