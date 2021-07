Maran: “Nandez? L’Inter farebbe un grandissimo colpo. Può fare l’esterno a tutta fascia”

Intervistato da Gazzetta.it, l'ex tecnico del Cagliari Maran ha parlato del centrocampista Nandez finito nel mirino dell'Inter

Come lo impiegava nel suo Cagliari?

"Da mezzala nel 4-3-2-1 con Joao Pedro e Nainggolan trequartisti. Ma Nandez può muoversi anche tra le linee. E nel 3-5-2 di Inzaghi può giocare a tutta fascia a destra e a sinistra, come successo con Semplici nel finale della scorsa stagione, sia fare l'interno per uno tra Barella e Calhanoglu. ".

"Assolutamente no. Uno che a 22 anni ha gestito senza problemi la Bombonera, non avrebbe problemi nemmeno al Meazza. Lui poi è un trascinatore. L'Inter farebbe un grandissimo colpo".

Basterebbe Nandez per sostituire Hakimi?

"Questo non sta a me dirlo. Di sicuro anche in quel ruolo Nahitan ha fatto benissimo, coprendo, spingendo, crossando, fornendo assist e segnando pure qualche gol".