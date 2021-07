Maran: “L’Inter cambierà poco. Nandez un trascinatore. Conte? Bisognerebbe entrare…”

L'allenatore Maran ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport sui temi caldi in casa Inter

"Uno che a 22 anni ha resistito alle pressioni della Bombonera, non avrebbe problemi nemmeno a San Siro. E’ un trascinatore, va sempre a mille, ha una determinazione pazzesca, oltre a velocità e resistenza Un giocatore di grande temperamento e personalità, l’Inter farebbe un grande colpo. Nel 3-5-2 può giocare sulla fascia a destra e a sinistra, come successo con Semplici, sia fare l’interno per uno tra Barella e Calhanoglu".

(ride, ndr) "Figuriamoci, il primo scudetto non si molla mai... Ma bisognerebbe entrare nella testa di Conte, si dice che quando si fa bene, è il momento di andare via. Ci sta di prendere una strada diversa se un allenatore capisce che non vuole vivere di rendita sui risultati. È un errore restare per godersi la vittoria, bisogna avere sempre la sfida dentro".