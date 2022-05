Maran: “Inter, giocare a Cagliari in certi momenti è davvero difficile. Lotta apertissima”

L'ex allenatore del Cagliari, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sfida di domani sera dell'Inter in Sardegna

«Giocare a Cagliari in certi momenti è veramente difficile. Io so bene come quella piazza riesca a compattarsi intorno alla squadra e quanto i suoi tifosi possano essere importanti in momenti difficili come questo. Sarà una lotta apertissima».