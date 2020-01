Maran: “A Milano per giocarci le nostre carte. Inter avversario solido. Sul turnover…”

Alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia tra Inter-Cagliari, Rolando Maran ha presentato la gara in conferenza stampa. “Andiamo a Milano per giocarci le nostre carte. Per noi è un momento particolare ma intanto siamo sesti in classifica, in un campionato difficilissimo come quello di Serie A. Sceglierò la formazione anche in base a quanto vedrò nella rifinitura di domani, valuterò chi ha recuperato meglio. Non sarà un turnover completo, metterò in campo una squadra che potrà dare il massimo per passare il turno. Non sarà comunque una formazione condizionata dall’impegno di campionato a Brescia: prendiamo una partita per volta. Giocheremo contro una squadra che ha nella solidità uno dei suoi punti di forza. Un avversario che concede poco, di grande fisicità. Cercheremo di non fare una partita di attesa, questo è un atteggiamento che non rientra nelle nostre corde, come si è visto nelle ultime partite. Vogliamo fare una buona prestazione, il modo migliore per ottenere un risultato positivo“.

(cagliaricalcio.com)