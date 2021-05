Stadio Inter, l’ass. Maran: “Progetto molto rilevante. Siamo in attesa di…”

Le parole dell'assessore all’urbanistica del Comune di Milano ai microfoni di Mi-Tomorrow

Intervenuto ai microfoni di Mi-Tomorrow, Pierfrancesco Maran, assessore all’urbanistica del Comune di Milano, ha parlato così del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan: «Siamo in attesa di questa documentazione integrativa richiesta ai club perché il progetto è molto rilevante e non può essere letto solo nel fatto del nuovo stadio. Fosse solo un ammodernamento senza altre strutture necessiteremmo di informazioni minori. Il comunicato dell'Inter a Sala? La finalità della giunta è quella di rappresentare l’interesse pubblico della città, il che causa fibrillazioni in chi fa degli investimenti: queste vanno inserite in un quadro».