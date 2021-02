Marangon: “L’Inter non può più sbagliare. Conte ha dimostrato che…”

Le parole dell'ex calciatore nerazzurro a proposito della squadra allenata da Antonio Conte a pochi giorni dal derby

Nel corso del TMW News è intervenuto Luciano Marangon che da ex interista ha parlato anche del derby in programma domenica. Queste le sue considerazioni sui nerazzurri: "E' rimasto solo l'obiettivo scudetto - ha spiegato - e ha una rosa ampia per puntarci. Senza coppe ha un vantaggio nei confronti di Milan e Juventus. C'è stato per i rossoneri il ko con lo Spezia ma le polemiche che si sono susseguite fanno parte di noi italiani. In fondo la squadra di Pioli è stata in testa a lungo ed è sempre lì. Tornando all'Inter, Conte ha dimostrato che se ha tempo sa dare un'impostazione alla squadra. Hanno investito molto e ora non possono più sbagliare. La rosa è importante ma alla fine poi ci sono giocatori che non si possono quasi mai sostituire. Mi piace Hakimi, è un giocatore di forza anche muscolare di ottimo livello, avrà tati anni brillanti davanti a sè e può essere spesso decisivo. Il campionato è molto combattuto e a mio parere, con i tre punti, anche Roma, Napoli e Atalanta hanno ancora qualche possibilità.