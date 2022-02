Marangon: “Inter, se vinci col Milan prendi il largo. Inzaghi davvero capace”

L'ex calciatore si è pronunciato sul derby tra Inter e Milan e non solo

Ai microfoni di TMW, Luciano Marangon ha parlato del derby della Madonnina e non solo. "Se l'Inter vince anche contro il Milan può prendere il largo, del resto i nerazzurri hanno qualcosa in più e sono i candidati a vincere lo scudetto. In più Inzaghi ha dimostrato di essere davvero capace. Ma sarà un derby aperto come sempre".

"Il Napoli ha una squadra interessante per arrivare in Champions, non può permettersi spese folli e di solito vende il giocatore più carismatico, quest'anno se ne andrà Insigne... E' una politica giusta che ti porta però ad essere lì ma non a fare il salto di qualità per vincere. Arriverà comunque in alto. Ed è stato sfortunato anche per tutti gli indisponibili che ha avuto".