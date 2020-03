Marani su Juve-Inter: “Cerchiamo di abbassare i toni, Zhang oggi mi è piaciuto. E Agnelli…”

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, ha commentato, a Sky Sport 24, le ultime dichiarazioni di Agnelli e Zhang in merito alle decisioni prese nella giornata di ieri:

“Agnelli e Zhang mi sono piaciuti nelle dichiarazioni di oggi, corrette nei toni e dei modi con la pacatezza che il momento richiede. Oggi è stata una buona immagine per il calcio italiano”.

SU JUVENTUS-INTER – “Cerchiamo di abbassare i toni, vedo anche alcuni dichiarazioni social e di tifosi… Forse non si è capito il momento. Agnelli oggi ha riconosciuto la validità dirigenziale di Zhang e lo stesso Zhang ha usato parole giuste nei modi, sebbene la sua critica a Dal Pino fosse condivisibile. E’ chiaro che il tema in Cina è sensibile e la Cina ha risposto in maniera eccezionale. Oggi ha usato le parole giuste Zhang, ha parlato di questione morale in maniera corretta. Se arriviamo a fare questa partita è giusto farla con senso di responsabilità, godiamocela. Non è un momento in cui il paese può avere toni fuori tempo e stagione”.

ZHANG – “E’ un ragazzo cresciuto in Cina, educato in USA e ha senso della responsabilità. Oggi l’ha detto veramente bene, mi è piaciuto”.

AGNELLI – “Oggi in una sua dichiarazione parla del progetto futuro della Champions, ha tracciato uno scenario che sarà caldo nei prossimi mesi. C’è un ribaltamento totale della visione, la Champions diventa il Campionato. Fino ad oggi le Coppe erano la risultante dei campionati nazionali, è stato così per i primi 40 anni della Coppa dei Campioni. Nel ’95 venne rifatto il format con le 4 squadre che ha ingigantito i grandi club. Ora con questa idea la Coppa europea. Non coincide con la mia visione, sono consapevole che il calcio deve evolversi e che debba essere la riposta all’NFL o all’NBA. I campionati nazionali devono mantenere la loro importanza”.