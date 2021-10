Marani: “Inter, bilancio deve preoccupare. Oaktree sembra prestito, ma in realtà…”

Il giornalista ha commentato a Sky Sport il rosso di bilancio dell'Inter, approvato ieri dal Consiglio d'Amministrazione

"Il bilancio dell'Inter deve preoccupare, è una situazione più delicata di altri club. Deve far riflettere, questo è il costo di uno scudetto. Oltre 700 milioni di debiti. A chi ha storto il naso per le cessioni va ricordato che senza quelle il club non avrebbe pagato nemmeno degli stipendi. L'operazione Oaktree ricorda quella di Eliott. Quello che sembra un prestito, in realtà mi sembra già un'acquisizione avanzata".