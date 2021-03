Marani: “L’Inter è in mezzo a un passaggio societario storico. Conte bravo a…”

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato la situazione societaria dell'Inter e il ruolo di Conte all'interno del gruppo

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato la situazione societaria dell'Inter e il ruolo di Conte all'interno del gruppo. Questo il commento del giornalista: "L'Inter è in mezzo a un passaggio societario storico e non possiamo non tenere conto che gli stipendi all'Inter non stanno arrivando".