Marani: “Conte fa la differenza e ora la sta facendo. Rimane un interrogativo sull’Inter”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha parlato dell’Inter che sta vivendo un momento positivo e del lavoro di Antonio Conte:

“L’Inter ha trovato l’equilibrio. Brozovic ha le geometrie in testa e le mette in campo. È cambiato l’approccio dell’Inter in campo. Col Bologna ha avuto il 48% del possesso palla, un mese fa non sarebbe successo. Superiorità del Bologna, ma ha vinto l’Inter. Col Parma e col Torino ha avuto grande possesso palla e anche con la Fiorentina, ma si sbilanciava. Conte è un allenatore che fa la differenza e ora la sta facendo. Questione di mentalità, di ferocia, lui fa la differenza. Rimane un punto interrogativo: perché cercare una formula diversa rispetto a un’Inter che funzionava. Forse la finale con il Siviglia lo ha cambiato, pensava che servisse un gioco migliore. Non ha una difesa così forte per giocare a campo aperto, quando ci sono giocatori veloci non ce la può fare. Gagliardini è un equilibratore e non avendo Sensi non puoi rinunciarci”.