Marani: “Inter, squadra non diversa da quella di Conte. Inzaghi? Settimana decisiva”

"Un calo evidente di rendimento, i giocatori sono praticamente gli stessi, non c'è Perisic, non c'è Hakimi, non c'è Eriksen, non c'è Lukaku ora ma non è un'Inter troppo diversa da quella di Conte, è quasi la stessa di Inzaghi. L'anno scorso lo spirito e la determinazione c'erano, a volte ora sembra meno concentrata, Bastoni è un po' in discesa, Skriniar, saranno le sirene parigine, non è stato quello che è stato. De Vrij ha fatto molto male, ci sono piccoli rendimenti singoli peggiorati, 13 gol subiti in 8 giornate son tantissimi. Ci sono punti interrogativi da sciogliere. Chi è il portiere dell'Inter? E' Handanovic che fa il titolare in campionato o Onana in Champions. Forse l'unica altra squadra che ha fatto così è il PSG l'anno scorso e non è andata bene. L'Inter di Conte non era la più forte ma aveva carattere, una forza che è durata anche l'anno scorso prima di essere inceppato. Inzaghi dice di aver perso le Coppe ma ha anche perso il campionato. L'Inter è nettamente sotto, si trova in un girone complicato in Champions. I problemi sono tanti e tutti tornano lì, questo polso dell'allenatore sulla squadra".