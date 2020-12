Marani: “Basta tatticismi: l’Inter ha preso Conte per vincere il campionato, deve farlo”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Matteo Marani, noto giornalista, ha parlato così del momento dell’Inter dopo l’uscita dalla Champions League: “La reazione dell’Inter è la grande domanda del weekend. Secondo me l’obiettivo dell’Inter non era la Champions, per giudicare Conte aspetto la fine del campionato. Il Cagliari è difficile, poi arriverà il Napoli: nel giro di pochi giorni l’Inter si gioca moltissimo. Per tracciare il bilancio per il giudizio io aspetto la fine del campionato, seppur la Champions deludente e il fatto che potesse girare tutto meglio. Ma non ci sono più tatticismi, basta dire che c’è un percorso: Antonio Conte è stato preso per vincere il campionato, deve vincerlo“.