Marani: “Conte grande motivatore. Una volta un suo giocatore mi ha raccontato…”

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani elogia il tecnico nerazzurro

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani spende belle parole nei confronti di Antonio Conte . Il giornalista racconta poi una confidenza fatta da un giocatore allenato in passato dal tecnico nerazzurro. "Ha questa capacità di motivare tutti, di prendere tutti, di fare dei gregari dei protagonisti. In questo si misura un allenatore. Anche il miglioramento dei singoli giocatori, quante volte ha citato le riserve? Lui ha trovato la situazione ideale di Conte: assenza di società, quindi un grande motivo per unirsi e compattarsi".

"Le critiche dopo l'uscita dalla Champions secondo me hanno dato un assist fondamentale all'Inter, lui le ha trasformate in benzina e ha fatto due filotti. Una volta un suo giocatore mi ha raccontato che quando lui perde non ti fa più fare vita, non c'è più tranquillità. Quindi tu, pur di non vivere quello stato d'animo lì, fai di tutto per vincere".