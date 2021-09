Marani: “Favorite Inter o Juve? Per ora nessuna domina. I nerazzurri un anno fa…”

Il giornalista ha parlato del campionato che sta per riprendere e della lotta per lo scudetto

Il giornalista ha sottolineato: «In questo momento non c'è una squadra che domina in campionato. L'anno scorso c'erano squadre più forti che per ragioni d'essere erano Inter e Juventus, la seconda poi non è riuscita ad essere all'altezza del pronostico, l'altra invece ce l'ha fatta. Ma i nerazzurri avevano Conte, avevano Lukaku e c'era una situazione diversa. Credo si sia riaperto molto il discorso. Il Napoli, l'Atalanta - se dovesse mantenere il suo status - non possiamo poi dimenticare il Milan, la Roma di Mourinho. E c'è questa Lazio di Sarri che è partita subito benissimo. Mi incuriosisce il fatto che ci sono state delle prime gare ma dalla prossima si comincia a fare sul serio. Si comincia a prendere il ritmo della stagione. Non c'è un dominatore. La Juve non ha più Ronaldo che ha permesso ai bianconeri di vincere il campionato».