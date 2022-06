Marani: “Dybala? Uno dei pochi che mi emoziona: l’Inter è interessata a lui”

Intervenuto a margine dell'evento "Invasione di campo", Matteo Marani, giornalista, ha parlato così ai microfoni di TuttoJuve del futuro di Paulo Dybala: "Io non faccio mercato quindi non mi voglio sbilanciare. Io credo che Dybala sia uno dei pochi talenti, questo l'ho ribadito pubblicamente, è un giocatore che a me emoziona e non sono tantissimi i giocatori che mi emozionano nel campionato di Serie A. Mi piacerebbe che rimanesse in Italia, credo che l'Inter sia interessata a lui come lo ha stato forse per un certo momento il Milan. Ma è inevitabile, i grandi club che fanno la Champions non possono non pensare a Dybala. Bisogna capire a che cifra si chiuda ma credo che un talento come Dybala regali momenti divertenti a chi guarda il pallone".